Venez découvrir et apprendre la base des pas de samba avec Audrey et Pascale de Coraçao do Brasil : école de samba de Nantes. Cette initiation est accessible à tous ! 20h : Concert du pagode de …

12 place du marché 44420 La turballe
La turballe Loire-Atlantique Pays de la Loire

Venez découvrir et apprendre la base des pas de samba avec Audrey et Pascale de Coraçao do Brasil : école de samba de Nantes.

Cette initiation est accessible à tous !

20h : Concert du pagode de Coraçao do Brasil

Prix libre.



2022-12-10T17:30:00+01:00

2022-12-11T03:30:00+01:00