Spectacle Les Moutons bien sans qu'on nous tue
Jeudi 8 décembre, 20h30
12 place du Marché 44420 La turballe

L’association les passereaux est une compagnie nazairienne née du désir conjoint d’artistes locaux et d’habitants d’œuvrer au développement de spectacles vivants nouant des liens forts avec la pop… 12 place du Marché 44420 La turballe 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.lespassereaux.fr/home »}] L’association les passereaux est une compagnie nazairienne née du désir conjoint d’artistes locaux et d’habitants d’œuvrer au développement de spectacles vivants nouant des liens forts avec la population nazairienne. « Il y a cent ans, dans la fougue de sa jeunesse, Couté nous disait déjà les causes imbéciles des grimaces de notre humanité malade et nous donnait les clés d’un bonheur simple, à reconquérir sans lâchetés. Sortir Couté de la confidentialité, le frotter aux oreilles d’aujourd’hui. Voilà ce qui nous tente. Couté parle de combats encore actuels. Couté nous parle. Il est juste et vibrant, sa poésie, vivante et puissante. Et fasse que d’autres, après nous, la portent et la colportent !… » Suzanne Tandé INFOS PRATIQUES : – Prix libre (chapeau) pour les artistes

