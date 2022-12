Yoga du Rire 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

1 personne: 16€

Lauriane Chateau vous invite à redécouvrir la puissance magique du rire. Une invitation à la présence, à l'enracinement, à l'authenticité, à la connexion de notre propre énergie… Vous allez pouvoir expérimenter le rire qui est en chacun.e de nous. Il permet de redécouvrir votre chemin, en ouvrant les portes de votre cœur. Véritable Art de Vivre, le rire guérisseur libère et redonne vie, telle une décharge à la fois corporelle et émotionnelle. Le rire est basé sur le fait scientifique que notre « cerveau ne fait pas la différence entre un rire simulé et un rire spontané » tout en libérant les mêmes hormones du « Bien-être ». Techniquement, c'est une combinaison de rires sans raison et de respirations issues du yoga qui amènent autant d'avantages physiologiques que psychologiques. Découvrez tous les bienfaits du rire sur son site internet : http://laurianechateau.fr/ INFOS PRATIQUES : – Prévoir une tenue confortable et un tapis de sol type tapis de yoga – réservé à 12 personnes maximum

-réservation 06 68 30 31 70

2022-12-07T16:00:00+01:00

2022-12-07T17:30:00+01:00

