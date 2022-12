Présentation de Cosmétique Symphytum 12 place du Marché 44420 La turballe, 7 décembre 2022, La turballe.

Laure, créatrice de la marque Cosmétique Symphytum, vient nous présenter sa gamme au Café-épicerie et notamment ses trois nouvelles créations : une crème de jour à la rose et à la consoude « Symph…

Laure, créatrice de la marque Cosmétique Symphytum, vient nous présenter sa gamme au Café-épicerie et notamment ses trois nouvelles créations : une crème de jour à la rose et à la consoude « Symphy’Rose », un gommage visage doux « Prune, consoude, miel » et un baume « Mains et Pieds » à la consoude et propolis.

Cosmétique Symphytum élabore au cœur de la Bretagne une gamme de cosmétiques naturels et biologiques conçue autour du trésor de nos jardins : “la consoude officinale“, cicatrise, soigne et régénère la peau comme aucune autre plante.

« Notre gamme de produits de soin est élaborée à partir de racines de consoude officinale mais aussi de plantes et de fleurs fraiches, telle que : le Calendula, l’Hélichryse, le Tulsi, le Géranium Rosat et la Rose de Damas que nous cultivons au sein de notre ferme horticole où nous produisons aussi des plants potagers et des semences biologiques dans le Morbihan entre Vannes et Redon. »



