Apéro Slam 12 place du Marché 44420 La turballe, 3 décembre 2022, La turballe. Apéro Slam Samedi 3 décembre, 18h00 12 place du Marché 44420 La turballe Apéro-SLAM L’association Terre de SLAM à Saint-Nazaire propose un Apéro-SLAM. Venez vous exprimer ou simplement écouter. Avec un ou plusieurs textes de votre cru ou de vos poètes préférés… 12 place du Marché 44420 La turballe 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.facebook.com/Terredeslam44 »}] Apéro-SLAM L’association Terre de SLAM à Saint-Nazaire propose un Apéro-SLAM. Venez vous exprimer ou simplement écouter.

Avec un ou plusieurs textes de votre cru ou de vos poètes préférés ou venez simplement prêter une oreille attentive à tous les slameurs de la soirée. Le slam (texte poétique en mouvement) permet d’exprimer ses émotions, de trouver du réconfort dans l’expression poétique, de développer la confiance en soi et la créativité. INFOS PRATIQUES : – Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B

