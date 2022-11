Atelier SLAM 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Le slam (texte poétique en mouvement) permet d'exprimer ses émotions, de trouver du réconfort dans l'expression poétique, de développer la confiance en soi et la créativité.

Des jeux d’écriture donneront un cadre pour explorer sa propre créativité. Chaque participant pourra apprendre à déclamer le slam créé devant les autres.

A propos de l’intervenante :

Dévi a animé des ateliers dans le cadre de l’association Terre de slam à St Nazaire. Elle est slameuse, auteure de textes et contes (Petit OM aux éditions Soc et Foc), ex. animatrice de stages en communication et ex-comédienne.

INFOS PRATIQUES :

– Inscription auprès de Dévi au 06 64 44 88 77

– Prix libre

– Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B

