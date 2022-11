Collecte de Jeux et jouets 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Loire-Atlantique

Collecte de Jeux et jouets 12 place du Marché 44420 La turballe, 29 novembre 2022, La turballe. Collecte de Jeux et jouets 29 novembre – 11 décembre 12 place du Marché 44420 La turballe Collecte de JEUX & JOUETS L’association du PLAN B propose une vente à petits prix de Jeux & Jouets de seconde main le dimanche 11 décembre. Vous avez des jeux et jouets à donner ? … 12 place du Marché 44420 La turballe 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://leplanb-laturballe.fr/lassociation/presentation-de-lassociation-du-plan-b/ »}] Collecte de JEUX & JOUETS L’association du PLAN B propose une vente à petits prix de Jeux & Jouets de seconde main le dimanche 11 décembre. Vous avez des jeux et jouets à donner ? Il est possible de les** déposer au Café-épicerie Bio du PLAN B **du 29 novembre au 10 décembre. Si vous souhaitez aider en amont et/ou le jour J, vous pouvez vous inscrire ci-dessous : INFOS PRATIQUES : – Ouvert à toutes & à tous -** Jeux et jouets tout âges et en état** – Tout dépôt **devra s’effectuer entre le 29 novembre et le 10 décembre** – *Vente le dimanche 11/12 à petits prix *au profit de l’association du PLAN B

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-29T09:00:00+01:00

2022-12-11T19:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: La Turballe, Loire-Atlantique Autres Lieu 12 place du Marché 44420 La turballe Adresse 12 place du Marché 44420 La turballe Ville La turballe lieuville 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe Departement Loire-Atlantique

12 place du Marché 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-turballe/

Collecte de Jeux et jouets 12 place du Marché 44420 La turballe 2022-11-29 was last modified: by Collecte de Jeux et jouets 12 place du Marché 44420 La turballe 12 place du Marché 44420 La turballe 29 novembre 2022 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe La Turballe

La turballe Loire-Atlantique