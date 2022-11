Matinée musicale avec Steredenn Vor 12 place du marché 44420 La turballe La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

L'association Steredenn Vor a été constituée le 4 juillet 2014 à Mesquer (L.A) avec pour objet « la sauvegarde du patrimoine maritime et culturel local ». Les 7 membres fondateurs se sont réunis autour d'un double objectif : L'acquisition et la rénovation du survivant de la flotte maquereautiere du port de La Turballe, un canot à voile de 6 mètres 59 de long construit au chantier du Magouer à Etel en 1946.

La réunion,autour de ce projet , de musiciens et chanteurs appartenant à des groupes locaux sur un répertoire de chants de mer et de tradition. Il s’agit donc de donner une nouvelle vie à la chaloupe et d’en faire le support d’un nouveau groupe sous le nom unique de « Steredenn Vor », « l’Etoile de mer » en Français.

« Sterdenn Vor » est ainsi une histoire de copains réunis dans le plaisir de la musique et de la mer avec le désir de participer aux rassemblements de vieux gréements, aux fêtes nautiques et aux rencontres impromptues au hasard des escales. Cet objectif a pris corps dès l’année 2014 à l’occasion de plusieurs manifestations sur nos cotes, au Pouliguen, au Croisic, à la Turballe, et, en août 2015 à Piriac à l’occasion de l’arrivée du Tour de Bretagne à la voile.

Le groupe – à géométrie variable – réunit deux accordéonistes, un violoniste, un guitariste, un joueur de bodrhan, un percussionniste et les chanteurs. INFOS PRATIQUES : Chapeau pour les artistes

Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B

