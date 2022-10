Concert du Monde au Balcon 12 place du Marché 44420 La turballe, 25 octobre 2022, La turballe.

Concert du Monde au Balcon Mardi 25 octobre, 19h30 12 place du Marché 44420 La turballe

L’association du PLAN B propose un repas Bio et un Concert Blues Folk Beatbox de YOANN MINKOFF & KRIS NOLLY . Une musique aérienne, où la guitare, la voix et le beatbox se croisent dans un …

12 place du Marché 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique Pays de la Loire

L’association du PLAN B propose un repas Bio et un Concert Blues Folk Beatbox de YOANN MINKOFF & KRIS NOLLY .

Une musique aérienne, où la guitare, la voix et le beatbox se croisent dans un perpétuel dialogue. Le franco-britannique, habitué des formations électriques (Songø, City Kay,…) dévoile un blues personnel et poétique teinté de mandingue, de pop et de folk.

Yoann Minkoff est accompagné en live par le beatboxer Kris Nolly (Looshan) avec lequel une complicité musicale s’est nouée.

RESTAURATION BIO sur place à partir de 19h.

Retrouvez le menu et RÉSERVEZ sur mamanaussi.com ou au 07 69 14 59 67 !

Aux couleurs riches de la guitare et à la voix chaleureuse s’ajoute une rythmique puissante et subtile entièrement exécutée à la bouche. Le duo sort son premier EP Leaving Home en 2019. Remarqués en France lors de leurs passages à la Bellevilloise (Paris), au festival Blues sur le zinc ou encore à l’UBU (Rennes), Yoann & Kris ont également tourné en Angleterre (Bristol, Londres), aux Emirats Arabes (Dubaï, Doha) et en Afrique du Sud (Cape Town). Ils ont collaboré avec de nombreux artistes aux univers aussi riches que variés.

– Entrée libre, ouvert à toutes & à tous

– Restauration Bio SUR RÉSERVATION proposée par Maman aussi est en vacances

– Vous souhaitez être bénévole le Jour J ? Inscrivez-vous ici

– Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B

– Plus d’infos sur le concert : https://swap-music.com/artiste/yoann-minkoff-kris-nolly/



