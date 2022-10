Atelier sur la mémoire 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Atelier sur la mémoire
Mercredi 19 octobre, 17h00
12 place du Marché 44420 La turballe

1 personne: 10

L'atelier « Réapprendre à apprendre » se présente sous la forme d'exercices ludiques simples, ne demandant aucune compétence ou connaissance particulière ! L'objectif est de comprendre comment fonctionne la mémoire et en particulier sa propre mémoire.

car nous sommes différents les un.e.s des autres.

Les exercices-jeux permettent d’entrainer toutes les zones du cerveau qui entrent en activité dans la mémorisation.

La mémoire n’étant pas instantanée, même si le cerveau fonctionne très vite, il est nécessaire de s’entraîner pour acquérir de nouvelles habitudes afin de pouvoir «retenir ce que je veux quand je veux».

A propos de l’intervenante :

« De formation d’ingénieur (EPF), j’ai travaillé dans la formation d’adultes pendant de nombreuses années. J’ai été formée sur la mémoire, par une neurobiologiste qui s’est intéressée au fonctionnement du cerveau et de la mémoire.

J’anime ces ateliers depuis plus de 15 ans et j’ai formé environ 400 personnes de tout âge (52 à 90 ans). » Claude Sire. Réservation au : 06 62 20 91 00

