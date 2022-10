Histoires d’ours 12 place du Marché 44420 La turballe, 15 octobre 2022, La turballe.

Histoires d’ours Samedi 15 octobre, 17h00 12 place du Marché 44420 La turballe

Hélène Kerurien revient pour de nouvelles histoires. Depuis plus de 3 fois dix ans elle emmène les petits (et aussi les grands) dans le monde enchanté des contes. Un monde qu’on croit connaître e…

12 place du Marché 44420 La turballe 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique Pays de la Loire

Hélène Kerurien revient pour de nouvelles histoires. Depuis plus de 3 fois dix ans elle emmène les petits (et aussi les grands) dans le monde enchanté des contes. Un monde qu’on croit connaître et dont pourtant elle vous fera découvrir des recoins cachés et des chemins inédits.

Elle ne sait pas très bien compter. Mais elle aime conter jusqu’à 3 : des p’tits chats, des ours, des cochons, des poules, des oies…

N’hésitez pas à pousser la porte, à prendre la clef des champs et à apprivoiser avec elle son bestiaire pour les petites oreilles, à partir de 3 ans.



Accessible à partir de 3 ans

Chapeau pour la conteuse

Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T17:00:00+02:00

2022-10-16T03:00:00+02:00