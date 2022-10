Après-midi crêpes 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Après-midi crêpes Samedi 15 octobre, 15h00 12 place du Marché 44420 La turballe L'association du PLAN B propose un après-midi crêpes à déguster sur place ou à emporter. Confection en cuisine à partir de 15h,

Dégustation sur place et vente à emporter à partir de 16h, Vente au bénéfice de l’association du PLAN B,

Pensez à apporter vos contenants pour tout achat à emporter,

Contes pour enfants à partir de 17h,

Consommation de courtoisie appréciées au Café-bar Bio du PLAN B.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T15:00:00+02:00

2022-10-16T01:00:00+02:00

