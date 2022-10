Atelier d’écriture créative 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

C'est un atelier proposé par Hélène Saudubray, un moment pour soi, pour s'amuser, raconter, inventer des histoires, s'émouvoir, sans autre prétention que de laisser aller son imagination et/ou ses souvenirs. C'est deux heures ensemble en dehors du temps.

Décontraction, ouverture d'esprit et bonne humeur seront nos moteurs.

Décontraction, ouverture d’esprit et bonne humeur seront nos moteurs.

En savoir plus : surleboutdelalangue.info Accessible à partir de 10 ans

Réservation au 06 64 84 53 09 / helene.saudubray@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T16:30:00+02:00

2022-10-14T18:30:00+02:00

