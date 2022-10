Café installation 12 place du Marché 44420 La turballe, 13 octobre 2022, La turballe.

Café installation Jeudi 13 octobre, 19h00 12 place du Marché 44420 La turballe

Temps d’échanges convivial entre porteurs de projets agricoles et paysans de la Presqu’île, autour des contraintes et opportunités liées à l’installation sur un territoire attractif et touristique…

12 place du Marché 44420 La turballe

L’occasion de se rencontrer, faire du lien et d’échanger !

Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-13T19:00:00+02:00

2022-10-14T05:00:00+02:00