Nordic Yoga Mercredi 19 juillet, 16h30 12 Place du Marché 44420 La turballe

L’alliance de la Marche Nordique et du Hatha Yoga, créé par Thomas Faillat.

C’est une activité SPORT SANTE NATURE avec des phases de marche nordique et des phases de postures de yoga, avec l’aide des bâtons. La respiration nasale, totale et ujjayi donnent le rythme à chacun des pas, amènent plus de concentration dans notre esprit et permettent de prendre conscience de notre corps.

La séance est proposée par Martine AMBIEHL, instructrice de Nordic Yoga®. Elle se déroule en extérieur et dure 1h30. Distance entre 3 et 5 kms.

Autres dates à venir : 26/07 ; 02/08 ; 16/08



– Activité destinée aux adultes possédant des bâtons de Marche Nordique munis de gantelets. Prévoir un petit sac à dos avec une bouteille d’eau et en cas,

– Réservation au 06 71 64 33 01,

– Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B.

12 Place du Marché 44420 La turballe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T16:30:00+02:00 – 2023-07-19T18:00:00+02:00

LOISIRS SPORT