« Rencontre » Danielle Humbey-Barrière et Martine Chevant 12 place du jeu de ballon Grignan, 25 août 2023, Grignan.

Grignan,Drôme

Martine Chevant Sculpteur et Danielle Humbey-Barrière Peintre exposent leurs oeuvres. Elles vous invitent à venir les découvrir..

2023-08-25 15:00:00 fin : 2023-10-15 19:00:00. .

12 place du jeu de ballon Espace d’Art François-Auguste Ducros

Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Martine Chevant Sculptor and Danielle Humbey-Barrière Painter are exhibiting their work. They invite you to come and discover them.

Martine Chevant, escultora, y Danielle Humbey-Barrière, pintora, exponen sus obras. Le invitan a venir a descubrirlas.

Martine Chevant, Bildhauerin, und Danielle Humbey-Barrière, Malerin, stellen ihre Werke aus. Sie laden Sie ein, sie zu besuchen und zu entdecken.

Mise à jour le 2023-08-23 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes