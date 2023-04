Visite guidée de Grignan 12 Place du Jeu de Ballon Grignan Catégories d’Évènement: Drôme

Visite guidée de Grignan 12 Place du Jeu de Ballon, 2 janvier 2023, Grignan. 1000 ans d’histoire à découvrir au fil des ruelles : la Collégiale, le Beffroi, Madame de Sévigné…

Nos guides conférenciers vous feront découvrir le riche passé du village, aujourd’hui classé parmi Les Plus Beaux Villages de France..

Guided tour of Grignan : 1000 years of history ! 1000 años de historia para descubrir a lo largo de las calles: la Colegiata, el Campanario, Madame de Sévigné…

Nuestros guías le ayudarán a descubrir el rico pasado del pueblo, ahora clasificado como uno de los Pueblos más Bonitos de Francia. 1000 Jahre Geschichte, die es in den Gassen zu entdecken gilt: die Stiftskirche, der Glockenturm, Madame de Sévigné…

Unsere Fremdenführer zeigen Ihnen die reiche Vergangenheit des Dorfes, das heute zu den « Les Plus Beaux Villages de France » (Die schönsten Dörfer Frankreichs) gehört. Mise à jour le 2023-03-18 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

