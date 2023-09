Spectacle Voilà 12 place du Général de Gaulle Civray, 22 mars 2024, Civray.

Civray,Vienne

Ce spectacle, adapté de «King Kong Théorie» de Virginie Despentes, fait résonner notre parole avec le texte de l’auteure sur les questions relatives à la place de la femme et de l’homme dans la société, à l’acceptation de soi, aux violences faites aux femmes, autrement dit aux rapports hommes-femmes et à leurs représentations.

Notre volonté est de participer à la libération de la parole en menant une réflexion active quant à l’égalité des sexes afin d’inviter chacun à assumer son identité, ses choix individuels et à disposer de son corps dans une totale liberté..

2024-03-22 fin : 2024-03-22 . .

12 place du Général de Gaulle La Margelle

Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine



This show, adapted from Virginie Despentes?s « King Kong Théorie », resonates with the author?s text on issues relating to the place of women and men in society, self-acceptance, violence against women – in other words, the relationship between men and women and how it is represented.

Our aim is to contribute to the freeing of speech by actively reflecting on the equality of the sexes, and to encourage everyone to assume their identity, make their own individual choices and dispose of their bodies in total freedom.

Este espectáculo, adaptación de King Kong Théorie, de Virginie Despentes, retoma el texto de la autora sobre cuestiones relacionadas con el lugar de las mujeres y los hombres en la sociedad, la aceptación de uno mismo, la violencia contra las mujeres, es decir, la relación entre hombres y mujeres y cómo se retrata.

Nuestro objetivo es contribuir a la libertad de expresión mediante una reflexión activa sobre la igualdad de sexos, para que cada cual pueda asumir su propia identidad, tomar sus propias decisiones y tener plena libertad sobre su propio cuerpo.

In diesem Stück, das von Virginie Despentes’ « King Kong Théorie » adaptiert wurde, werden unsere Worte mit dem Text der Autorin zu Fragen der Stellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft, der Selbstakzeptanz, der Gewalt gegen Frauen, d. h. der Beziehungen zwischen Männern und Frauen und ihrer Darstellung, in Resonanz gebracht.

Unser Ziel ist es, durch eine aktive Auseinandersetzung mit der Gleichberechtigung der Geschlechter zur Befreiung des Wortes beizutragen und alle Menschen dazu aufzufordern, ihre Identität und ihre individuellen Entscheidungen zu akzeptieren und ihren Körper in völliger Freiheit zu nutzen.

