MĒHMĀN concert dessiné pluriel 12 place du Général de Gaulle Civray, 1 mars 2024, Civray.

Civray,Vienne

Par AR’KHAN

MĒHMĀN est un concert dessiné pluriel, un spectacle pluridisciplinaire et multiculturel ayant pour thème l’hospitalité.

À travers un grand parcours des Balkans à l’Afghanistan en passant par la Route de la soie, les artistes choisissent d’interroger, par la musique, le dessin en direct, la

diffusion de témoignages et de lectures, ce moment précis de la 1ère rencontre entre la personne étrangère arrivant dans un pays et celle qui vit là – qu’il s’agisse d’un.e voyageur.se de son plein gré ou d’un.e exilé.e en quête d’un refuge. Bienvenue sur la route !

Tarifs : 16€ / 11€ / 8€.

2024-03-01

12 place du Général de Gaulle La Margelle

Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine



By AR?KHAN

M?HM?N is a multi-disciplinary, multi-cultural drawing concert on the theme of hospitality.

Through a long journey from the Balkans to Afghanistan, via the Silk Road, the artists choose to interrogate, through music, live drawing, the broadcasting of testimonies and readings, this precise moment in time

the precise moment of the 1st encounter between the foreigner arriving in a country and the person living there – whether a traveler of his or her own free will, or an exile seeking refuge. Welcome to the road!

Prices: 16? / 11? / 8?

Por AR?KHAN

M?HM?N es un concierto de dibujo polifacético, un espectáculo multidisciplinar y multicultural sobre el tema de la hospitalidad.

Los artistas exploran los Balcanes, Afganistán y la Ruta de la Seda a través de la música, el dibujo en directo, los relatos personales y las lecturas

a través de la música, el dibujo en directo, los relatos personales y las lecturas, los artistas han decidido explorar el momento preciso del primer encuentro entre el extranjero que llega a un país y la persona que vive en él, ya sea un viajero por voluntad propia o un exiliado en busca de refugio. ¡Bienvenidos a la carretera!

Precios: 16? / 11? / 8?

Von AR?KHAN

M?HM?N ist ein pluralistisches gezeichnetes Konzert, ein multidisziplinäres und multikulturelles Spektakel, das sich mit dem Thema Gastfreundschaft befasst.

Auf einer langen Reise vom Balkan über die Seidenstraße bis nach Afghanistan befragen die Künstler durch Musik, Live-Zeichnungen, Vorträge und Interviews die Gastfreundschaft

die Künstlerinnen und Künstler werden durch die Verbreitung von Zeugnissen und Lesungen den Moment der ersten Begegnung zwischen einer fremden Person, die in ein Land kommt, und der Person, die dort lebt, darstellen – sei es als Reisende/r aus eigenem Antrieb oder als Exilant/in auf der Suche nach einem Zufluchtsort. Willkommen auf der Straße!

Eintrittspreise: 16? / 11? / 8?

