Simple comme merci 12 place du Général de Gaulle Civray, 16 février 2024, Civray.

Civray,Vienne

Par CHLOÉ MARTIN – LA D’ÂME DE COMPAGNIE

Lorsque vous laissez passer quelqu’un au passage piéton et qu’il ne vous remercie pas : ça vous fait quoi ? Et lorsque la personne vous adresse un sourire ou un hochement de tête, ça

change quelque chose ? Après tout, c’est la loi, le piéton est dans son bon droit, pas besoin de remercier pour ça.

Du haut de son camion de tournée, Chloé MARTIN observe l’humanité traverser et questionne notre place ici-bas. Avec une écriture tendre, drôle et poétique elle façonne une réflexion

sur nos relations humaines, soutenue par l’architecture rythmique du percussionniste Mélaine LEMA.

Tarifs : 16€ / 11€ / 8€.

12 place du Général de Gaulle La Margelle

Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine



By CHLOÉ MARTIN ? THE COMPANY SOUL

When you let someone pass you at the crosswalk and they don’t thank you, how do you feel? And when the person gives you a smile or a nod, does that change anything?

change anything? After all, it’s the law, the pedestrian is within his rights, no need to thank for that.

From the top of her touring truck, Chloé MARTIN observes humanity crossing and questions our place here on earth. With her tender, funny and poetic writing, she shapes a reflection

supported by the rhythmic architecture of percussionist Mélaine LEMA.

Prices: 16? / 11? / 8?

Por CHLOÉ MARTIN ? EL ALMA DE LA EMPRESA

Cuando dejas pasar a alguien en un paso de peatones y no te da las gracias, ¿cómo te sientes? Y cuando la persona te dedica una sonrisa o una inclinación de cabeza, ¿cambia algo?

¿cambia algo? Al fin y al cabo, es la ley, el peatón está en su derecho, no hace falta dar las gracias.

Desde lo alto de su furgoneta de turismo, Chloé MARTIN observa a la humanidad a su paso y cuestiona nuestro lugar aquí en la tierra. Con su escritura tierna, divertida y poética, da forma a una reflexión

apoyada por la arquitectura rítmica de la percusionista Mélaine LEMA.

Entradas: 16 euros / 11 euros / 8 euros

Von CHLOÉ MARTIN ? DIE SEELE DER GESELLSCHAFT

Wenn Sie jemanden am Zebrastreifen vorbeilassen und er sich nicht bei Ihnen bedankt, wie fühlt sich das an? Und wenn die Person Ihnen ein Lächeln oder ein Kopfnicken schenkt?

macht das einen Unterschied? Schließlich ist es das Gesetz, der Fußgänger ist im Recht und braucht sich nicht zu bedanken.

Von ihrem Tournee-LKW aus beobachtet Chloé MARTIN die Menschheit und hinterfragt unseren Platz hier auf der Erde. Mit einer zärtlichen, witzigen und poetischen Schreibweise formt sie eine Reflexion

über unsere menschlichen Beziehungen, unterstützt durch die rhythmische Architektur des Perkussionisten Mélaine LEMA.

Eintrittspreise: 16? / 11? / 8?

Mise à jour le 2023-09-02 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou