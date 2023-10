Main mise 12 place du Général de Gaulle Civray, 2 février 2024, Civray.

Civray,Vienne

Par LE CAS PUCINE

A 24 ans, il y a chez Capucine un refus de passer à l’âge adulte et une glorification de l’enfance incarnée par l’imaginaire comme seule voie de liberté.

C’est non sans écueil qu’Eliott, son bras droit, se décide à pousser Capucine dans ses retranchements à coup d’expériences, de provocations et, malgré tout, de tendresse.

Un spectacle d’humour frais et novateur dans lequel la poésie, les performances et les rires s’entremêlent pour un moment fort en émotions.

Tarifs : 20€ / 15€ / 8€.

12 place du Général de Gaulle La Margelle

Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine



By LE CASE PUCINE

At the age of 24, Capucine refuses to become an adult and glorifies childhood, embodied in the imagination, as the only path to freedom.

Her right-hand man, Eliott, decides to push Capucine to the limit, experimenting, provoking and, in spite of everything, loving.

A fresh, innovative comedy show in which poetry, performance and laughter intermingle for an emotionally-charged moment.

Prices: 20? / 15? / 8?

Por LE CASE PUCINE

A los 24 años, Capucine se niega a convertirse en adulta y glorifica la infancia, encarnada en la imaginación, como único camino hacia la libertad.

Eliott, su mano derecha, decide llevar a Capucine hasta sus límites con experimentos, provocación y, a pesar de todo, ternura.

Un espectáculo cómico fresco e innovador en el que la poesía, la interpretación y la risa se entrelazan para ofrecer un momento cargado de emoción.

Precios: 20 euros / 15 euros / 8 euros

Durch DER FALL PUCINE

Die 24-jährige Capucine weigert sich, erwachsen zu werden, und verherrlicht die Kindheit, die durch die Fantasie verkörpert wird, als einzigen Weg zur Freiheit.

Eliott, ihre rechte Hand, beschließt, Capucine mit Experimenten, Provokationen und trotz allem Zärtlichkeit in ihre Grenzen zu stoßen.

Eine frische und innovative Comedy-Show, in der Poesie, Performance und Lachen zu einem emotionalen Höhepunkt verschmelzen.

Eintrittspreise: 20? / 15? / 8?

