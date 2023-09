Concet du Nouvel An 12 place du Général de Gaulle Civray, 6 janvier 2024, Civray.

Civray,Vienne

Par EUTERPE – ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU POITOU

A soirée exceptionnelle, programme exceptionnel :

– Ouverture de l’enlèvement au sérail W.A Mozart

– Air de la Reine de la Nuit (la flûte enchantée) W.A Mozart

– Air d’Olympia [la poupée] J Offenbach

– Voix du Printemps J Strauss

– Ouverture de la Pie Voleuse G Rossini

– Le Beau Danube Bleu J Strauss

– Sleigh Ride Leroy Anderson

– Pizzicato Polka Johann Strauss & Joseph Strauss

– Krapfenwald Johann Strauss II

– Livre de la Jungle R &R Sherman

Une bien belle façon de commencer l’année

Le bénéfice des programmes de la soirée seront versés à l’association ASPAC (Association pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine civraisien).

Tarifs : 16€ / 11€ / 8€.

2024-01-06 fin : 2024-01-06 . .

12 place du Général de Gaulle La Margelle

Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine



By EUTERPE ? POITOU SYMPHONY ORCHESTRA

An exceptional program for an exceptional evening:

– Overture to The Abduction from the Seraglio W.A Mozart

– Aria de la Reine de la Nuit (The Magic Flute) W.A Mozart

– Air d?Olympia [la poupée] J Offenbach

– Voix du Printemps J Strauss

– Overture to La Pie Voleuse G Rossini

– The Blue Danube J Strauss

– Sleigh Ride Leroy Anderson

– Pizzicato Polka Johann Strauss & Joseph Strauss

– Krapfenwald Johann Strauss II

– The Jungle Book R &R Sherman

A great way to start the year

Proceeds from the evening?s programs will be donated to ASPAC (Association pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine civraisien).

Prices: 16? / 11? / 8?

Por EUTERPE ? ORQUESTA SINFÓNICA DE POITOU

Un programa excepcional para una velada excepcional:

– Obertura de El rapto en el serrallo W.A Mozart

– Aria de la Reina de la Noche (La flauta mágica) W.A Mozart

– Aire de Olympia [la muñeca] J Offenbach

– Voix du Printemps J Strauss

– Obertura de La urraca ladrona G Rossini

– El Danubio Azul J Strauss

– Sleigh Ride Leroy Anderson

– Pizzicato Polka Johann Strauss & Joseph Strauss

– Krapfenwald Johann Strauss II

– El Libro de la Selva R &R Sherman

Una buena manera de empezar el año

La recaudación de los programas de la velada se destinará a ASPAC (Association pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine civraisien).

Precios: 16? / 11? / 8?

Durch EUTERPE ? SYMPHONIEORCHESTER DES POITOU

Ein außergewöhnlicher Abend, ein außergewöhnliches Programm :

– Ouvertüre zu Die Entführung aus dem Serail W.A Mozart

– Air de la Reine de la Nuit (Die Zauberflöte) W.A Mozart

– Air d’Olympia [Die Puppe] J Offenbach

– Stimmen des Frühlings J Strauss

– Ouverture de la Pie Voleuse (Diebische Elster) G Rossini

– Le Beau Danube Bleu (Die schöne blaue Donau) J Strauss

– Sleigh Ride Leroy Anderson

– Pizzicato Polka Johann Strauss & Joseph Strauss

– Krapfenwald Johann Strauss II

– Dschungelbuch R & R Sherman

Eine schöne Art, das Jahr zu beginnen

Die Einnahmen aus den Programmen des Abends gehen an den Verein ASPAC (Association pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine civraisien).

Eintrittspreise: 16? / 11? / 8?

Mise à jour le 2023-09-02 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou