Alee et Mourad Musset (de La Rue Ketanou) 12 place du Général de Gaulle Civray, 15 décembre 2023, Civray.

Civray,Vienne

Alee et Mourad se connaissent bien et depuis de longues années après de nombreuses collaborations, que ce soit pour des premières parties de La Rue Ketanou, des bœufs improvisés, ou les concerts du Collectif 13 dont font partis nos deux amis «poètes du bitume».

Cette fois, ils ont décidé de monter ce projet ensemble, tous les deux, en comité restreint, pour une série de concerts uniquement disponible en 2023.

Tarifs : 16€ / 11€ / 8€.

12 place du Général de Gaulle La Margelle

Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Alee and Mourad know each other well, and have been working together for many years, whether as opening acts for La Rue Ketanou, improvisers, or in concerts for Collectif 13, which includes our two « poètes du bitume » friends.

This time, they’ve decided to set up this project together, just the two of them, in a small group, for a series of concerts only available in 2023.

Prices: 16? / 11? / 8?

Alee y Mourad se conocen bien y trabajan juntos desde hace muchos años, ya sea como teloneros de La Rue Ketanou, en jams improvisadas o en conciertos con el Collectif 13, del que forman parte nuestros dos amigos « poetas del asfalto ».

Esta vez, han decidido poner en marcha este proyecto juntos, los dos solos, en un pequeño grupo, para una serie de conciertos sólo disponibles en 2023.

Precios: 16? / 11? / 8?

Alee und Mourad kennen sich gut und seit vielen Jahren nach zahlreichen Kollaborationen, sei es als Vorgruppe von La Rue Ketanou, bei improvisierten B?ufs oder bei Konzerten des Collectif 13, dem unsere beiden Freunde « Poètes du bitume » angehören.

Dieses Mal haben sie beschlossen, das Projekt gemeinsam auf die Beine zu stellen, zu zweit, im kleinen Kreis, für eine Reihe von Konzerten, die nur im Jahr 2023 verfügbar sind.

Eintrittspreise: 16? / 11? / 8?

