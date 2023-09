Le bourgeois gentihomme 12 place du Général de Gaulle Civray, 5 décembre 2023, Civray.

Civray,Vienne

Par la CIE Kronope

Monsieur Jourdain, bourgeois enrichi, vêtu de somptueux habits, se lance à corps perdu dans l’apprentissage des codes de la noblesse.

Dans sa mise en scène du Bourgeois Gentilhomme, Guy Simon souhaite prendre à contrepied l’ambiance déprimante et le climat délétère actuel en dévoilant un véritable hymne à la joie de vivre.

Tarifs : 16€ / 11€ / 8€.

12 place du Général de Gaulle La Margelle

Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine



By CIE Kronope

Monsieur Jourdain, a wealthy bourgeois in sumptuous clothes, throws himself headlong into learning the codes of the nobility.

In his staging of Le Bourgeois Gentilhomme, Guy Simon sets out to counter the current depressing mood and deleterious climate by unveiling a veritable hymn to joie de vivre.

Price: 16? / 11? / 8?

Por CIE Kronope

Monsieur Jourdain, un burgués adinerado con ropas suntuosas, se lanza de cabeza a aprender los códigos de la nobleza.

En su producción de Le Bourgeois Gentilhomme, Guy Simon se propone contrarrestar la atmósfera deprimente y el clima deletéreo de nuestro tiempo desvelando un verdadero himno a la alegría de vivir.

Precios: 16 euros / 11 euros / 8 euros

Von der CIE Kronope

Monsieur Jourdain, ein wohlhabender Bürger in prächtigen Gewändern, stürzt sich Hals über Kopf in das Erlernen der Adelsregeln.

In seiner Inszenierung des Bourgeois Gentilhomme möchte Guy Simon die deprimierende Stimmung und das depressive Klima der Gegenwart konterkarieren und eine wahre Hymne an die Lebensfreude enthüllen.

Eintrittspreise: 16 / 11 / 8

