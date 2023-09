Concert de la Sainte Cécile 12 place du Général de Gaulle Civray Catégories d’Évènement: Civray

Vienne Concert de la Sainte Cécile 12 place du Général de Gaulle Civray, 26 novembre 2023, Civray. Civray,Vienne Concert proposé par l’Union Musicale de Civray.

salle de la Margelle. Gratuit.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . .

12 place du Général de Gaulle La Margelle

Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Concert by the Union Musicale de Civray.

salle de la Margelle. Free Concierto de la Unión Musical de Civray.

sala de la Margelle. Gratis Konzert, das von der Union Musicale de Civray angeboten wird.

salle de la Margelle (Saal der Margelle). Kostenlos Mise à jour le 2023-09-09 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou Détails Catégories d’Évènement: Civray, Vienne Autres Lieu 12 place du Général de Gaulle Adresse 12 place du Général de Gaulle La Margelle Ville Civray Departement Vienne Lieu Ville 12 place du Général de Gaulle Civray latitude longitude 46.1487558;0.2951465

12 place du Général de Gaulle Civray Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/civray/