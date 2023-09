Spectacle Appelez-moi Madame 12 place du Général de Gaulle Civray, 25 novembre 2023, Civray.

Civray,Vienne

Par la CIE NO MAN’S LAND

Appelez-moi Madame » raconte un enterrement de vie de jeune fille, cette fête volontairement outrée qui précède le mariage, sorte de libération qui ne demanderait qu’à être ensuite effacée, une fois la robe blanche enfilée et le perron de la mairie en vue

Tarifs : 16€ / 11€ / 8€.

2023-11-25

12 place du Général de Gaulle La Margelle

Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine



By CIE NO MAN?S LAND

Appelez-moi Madame » tells the story of a bachelorette party, the deliberately outré celebration that precedes marriage, a kind of liberation that only asks to be erased once the white dress has been put on and the town hall steps are in sight

Prices: 16? / 11? / 8?

Por CIE TIERRA DE NADIE

Appelez-moi Madame » cuenta la historia de una despedida de soltera, la celebración deliberadamente escandalosa que precede al matrimonio, una especie de liberación que sólo necesita borrarse una vez que se ha puesto el vestido blanco y se vislumbran las escaleras del ayuntamiento

Precios: 16? / 11? / 8?

Von der CIE NO MAN?S LAND

Appelez-moi Madame » erzählt von einem Junggesellinnenabschied, dieser bewusst übertriebenen Feier vor der Hochzeit, einer Art Befreiung, die nur darauf wartet, wieder ausgelöscht zu werden, sobald das weiße Kleid angezogen und die Treppe des Standesamtes in Sicht ist

Eintrittspreise: 16? / 11? / 8?

Mise à jour le 2023-09-02 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou