Spectacle Cornette 12 place du Général de Gaulle Civray, 18 novembre 2023

Par la CIE UN ŒIL AUX PORTES – SYLVIE DISSA CONFITURE MITAINE

Ce spectacle mèle conte, marionnettes et langue des signes.

Le jeune Christoph Rilke, 18 ans, lointain ancêtre du poète, est volontaire comme porte-drapeau ou « cornette », dans l’armée de l’empire Austro-hongrois, au beau milieu du XVIIème siècle.

Après une longue chevauchée, il arrive au château fort d’un comte autrichien. Il y rencontre l’amour, cet amour qui fait perdre la tête et la notion du temps puis, dès l’aube, court au-devant d’une mort héroïque lors d’une bataille contre l’armée turque..

This show combines storytelling, puppetry and sign language.

The 18-year-old Christoph Rilke, a distant ancestor of the poet, volunteers as a standard-bearer or « cornette » in the army of the Austro-Hungarian Empire in the middle of the 17th century.

After a long ride, he arrives at the castle of an Austrian count. There, he encounters love, the kind of love that makes you lose your head and your sense of time, and then, at dawn, runs off to a heroic death in battle against the Turkish army.

Este espectáculo combina narración, marionetas y lenguaje de signos.

Christoph Rilke, de 18 años, antepasado lejano del poeta, se presenta voluntario como portaestandarte o « cornette » en el ejército del Imperio austrohúngaro a mediados del siglo XVII.

Tras una larga cabalgada, llega a la fortaleza de un conde austriaco. Allí conoce el amor, ese amor que te hace perder la cabeza y la noción del tiempo, y luego, al amanecer, huye para encontrar una muerte heroica en la batalla contra el ejército turco.

Dieses Stück vermischt Märchen, Puppenspiel und Gebärdensprache.

Der 18-jährige Christoph Rilke, ein entfernter Vorfahre des Dichters, meldete sich Mitte des 17. Jahrhunderts freiwillig als Fahnenträger oder « Kornett » in der Armee des österreichisch-ungarischen Kaiserreichs.

Nach einem langen Ritt erreicht er die Burg eines österreichischen Grafen. Dort trifft er auf die Liebe, eine Liebe, die den Kopf und die Zeit vergessen lässt.

