Concert REINHARDT MEMORIES par NOÉ REINHARDT TRIO 12 place du Général de Gaulle Civray, 20 octobre 2023, Civray.

Civray,Vienne

Noé Reinhardt a toujours baigné dans la musique de son aïeul Django Reinhardt. Pas étonnant que les notes glissent naturellement sur sa guitare acoustique ou électrique !

Tarifs : 16€ / 11€ / 8€.

2023-10-20 fin : 2023-10-20 . .

12 place du Général de Gaulle La Margelle

Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Noé Reinhardt has always been immersed in the music of his grandfather Django Reinhardt. So it’s hardly surprising that the notes slide naturally onto his acoustic or electric guitar!

Prices: 16? / 11? / 8?

Noé Reinhardt siempre ha estado inmerso en la música de su abuelo Django Reinhardt. Así que no es de extrañar que las notas se deslicen con naturalidad sobre su guitarra acústica o eléctrica

Precios: 16? / 11? / 8?

Noé Reinhardt hat schon immer in der Musik seines Vorfahren Django Reinhardt gebadet. Kein Wunder, dass die Noten ganz natürlich über seine akustische oder elektrische Gitarre gleiten!

Eintrittspreise: 16? / 11? / 8?

Mise à jour le 2023-09-02 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou