NOËL À LA GALERIE 12 Place du Bain romain Plombières-les-Bains, 2 décembre 2023, Plombières-les-Bains.

Plombières-les-Bains,Vosges

Dans le cadre du marché de Noël de Plombières-les-Bains, la Galerie invite le public à venir découvrir six artistes aux univers et techniques différents.

Charlotte Genevaux a un parcours atypique. Après avoir passé plusieurs années dans le milieu industriel, elle a fait le choix de s’installer dans les Hautes Vosges et de laisser libre court à ses deux passions que sont l’Art et la Nature.

En 2023, Charlotte a ouvert un espace d’exposition d’exception, « Le Pantographe », situé à Le Tholy.

Denis Hilt est sculpteur et graphiste. Son Spatz, un moineau en terre cuite émaillée, est emblématique de la Moselle et de la Lorraine. Chaque Spatz est unique. Denis Hilt nous offre à travers la représentation naïve et poétique de ce petit moineau, un reflet de la société humaine.

Ariane Lepilliet travaille depuis une dizaine d’années dans le domaine de la conservation et de la valorisation du patrimoine écrit et graphique. C’est dans ce cadre qu’elle a été amenée à s’intéresser aux procédés de photographie anciens puis à les pratiquer elle-même.

Depuis plusieurs années, elle utilise la technique du cyanotype pour réaliser des tirages photographiques bleu de Prusse sur papier d’art neutre 100% coton. Ses sujets s’inspirent de ses voyages et du patrimoine architectural en général. Avec un aspect ancien et un rendu proche de l’estampe, chaque tirage est unique.

Jeanne Picq se forme à la technique de la gravure à l’école Estienne avant de pratiquer dans différents ateliers parisiens puis bordelais. En 2015, elle ouvre son propre atelier-boutique à Nancy.

Son univers est rempli de nature animale et végétale, tourné vers le ciel ou les racines mais toujours dans une joyeuse et délicate composition colorée qui invite au rêve.

Très inspirée aussi par les souvenirs d’enfance que lui font revivre ses propres enfants, ses gravures sont peuplées de petits personnages joueurs ou doux rêveurs.

Sa technique favorite est l’eau-forte mais elle réalise aussi des linogravures et mélange souvent les deux, quand elle ne rajoute pas des petits découpages de papiers à motifs.

Stéphanie Robert, passionnée par le vivant et curieuse de nature, est de formation scientifique. Elle a étudié la biologie, l’écologie, les sciences de l’environnement, puis la communication scientifique.

Stéphanie Robert réalise des photogrammes depuis 2008, fascinée par ceux des surréalistes depuis l’âge de 20 ans, et attirée par le côté expérimental et matériel du procédé, par les manipulations et expériences en chambre noire, et par les épatantes formes du vivant.

Pour Chantal Toussaint, « modeler la terre est un moment suspendu où l’esprit s’évade. Se mélangent alors des images et des souvenirs multiples d’objets, de paysages, de lectures… Eléments mémorables qui s’organisent en familles imaginaires et se cristallisent sous la main. L’atelier devient laboratoire de recherche poétique, intime cabinet de curiosité ».. Tout public

Vendredi 2023-12-02 14:00:00 fin : 2023-12-10 19:00:00. 0 EUR.

12 Place du Bain romain

Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est



As part of the Plombières-les-Bains Christmas market, the Galerie invites the public to come and discover six artists with different worlds and techniques.

Charlotte Genevaux has had an atypical career. After several years in industry, she chose to settle in the Hautes Vosges and give free rein to her two passions, Art and Nature.

In 2023, Charlotte opened an exceptional exhibition space, « Le Pantographe », in Le Tholy.

Denis Hilt is a sculptor and graphic designer. His Spatz, a sparrow in glazed terracotta, is emblematic of Moselle and Lorraine. Each Spatz is unique. Denis Hilt’s naïve and poetic representation of this little sparrow is a reflection of human society.

Ariane Lepilliet has been working for ten years in the field of conservation and promotion of written and graphic heritage. It was in this context that she first became interested in old-fashioned photographic processes, and then began using them herself.

For several years now, she has been using the cyanotype technique to produce Prussian blue photographic prints on 100% cotton neutral art paper. Her subjects are inspired by her travels and architectural heritage in general. With an antique look and a print-like rendering, each print is unique.

Jeanne Picq trained in engraving techniques at the École Estienne before practicing in various workshops in Paris and then Bordeaux. In 2015, she opened her own studio-boutique in Nancy.

Her universe is filled with animal and plant nature, turned towards the sky or roots but always in a joyful and delicate colorful composition that invites dreams.

Inspired by childhood memories of her own children, her engravings are peopled with playful and dreamy characters.

Her favorite technique is etching, but she also creates linocuts and often mixes the two, when she isn’t adding little cut-outs of patterned paper.

Stéphanie Robert, passionate about living things and curious about nature, has a scientific background. She studied biology, ecology, environmental sciences and scientific communication.

Stéphanie Robert has been making photograms since 2008, fascinated by those of the Surrealists since the age of 20, and attracted by the experimental and material side of the process, by darkroom manipulations and experiments, and by the amazing forms of living things.

For Chantal Toussaint, « modeling clay is a suspended moment where the mind escapes. Images and multiple memories of objects, landscapes, readings… are mixed together. Memorable elements that organize themselves into imaginary families and crystallize under the hand. The studio becomes a laboratory for poetic research, an intimate cabinet of curiosities.

En el marco del mercado navideño de Plombières-les-Bains, la Galerie invita al público a descubrir a seis artistas de mundos y técnicas diferentes.

Charlotte Genevaux ha tenido una carrera atípica. Tras pasar varios años en la industria, optó por instalarse en los Altos Vosgos y dar rienda suelta a sus dos pasiones, el Arte y la Naturaleza.

En 2023, Charlotte abrió un espacio de exposición excepcional, « Le Pantographe », en Le Tholy.

Denis Hilt es escultor y diseñador gráfico. Su Spatz, un gorrión de terracota esmaltada, es emblemático de Mosela y Lorena. Cada Spatz es único. La representación ingenua y poética que Denis Hilt hace de este pequeño gorrión es un reflejo de la sociedad humana.

Ariane Lepilliet trabaja desde hace unos diez años en el ámbito de la conservación y promoción del patrimonio escrito y gráfico. En este contexto se interesó por primera vez por las técnicas fotográficas antiguas, y luego empezó a utilizarlas ella misma.

Desde hace varios años, utiliza la técnica de la cianotipia para realizar impresiones fotográficas en azul de Prusia sobre papel artístico neutro 100% algodón. Sus temas se inspiran en sus viajes y en el patrimonio arquitectónico en general. Cada impresión es única, con un aspecto antiguo y un acabado de impresión.

Jeanne Picq se formó en grabado en la École Estienne antes de trabajar en varios talleres de París y Burdeos. En 2015, abrió su propio estudio-boutique en Nancy.

Su mundo está lleno de vida animal y vegetal, vuelta hacia el cielo o las raíces, pero siempre en una composición de color alegre y delicada que invita a soñar.

Inspirados en los recuerdos de infancia de sus propios hijos, sus grabados están llenos de personajes juguetones y soñadores.

Su técnica favorita es el aguafuerte, pero también hace linograbados y a menudo mezcla las dos, cuando no está añadiendo pequeños recortes de papel estampado.

A Stéphanie Robert le apasionan los seres vivos y siente curiosidad por la naturaleza. Estudió biología, ecología, ciencias medioambientales y comunicación científica.

Stéphanie Robert lleva haciendo fotogramas desde 2008, fascinada por los de los surrealistas desde los 20 años, y atraída por el lado experimental y material del proceso, por las manipulaciones y experimentos en el cuarto oscuro y por las asombrosas formas de los seres vivos.

Para Chantal Toussaint, « modelar arcilla es un momento de suspensión en el que la mente se escapa. Imágenes y recuerdos de objetos, paisajes, lecturas… se mezclan. Elementos memorables que se organizan en familias imaginarias y cristalizan bajo la mano. El estudio se convierte en un laboratorio de investigación poética, un íntimo gabinete de curiosidades.

Im Rahmen des Weihnachtsmarkts in Plombières-les-Bains lädt die Galerie die Öffentlichkeit ein, sechs Künstler mit unterschiedlichen Welten und Techniken zu entdecken.

Charlotte Genevaux hat einen atypischen Werdegang. Nachdem sie mehrere Jahre in der Industrie verbracht hatte, entschied sie sich, in die Hochvogesen zu ziehen und ihren beiden Leidenschaften, der Kunst und der Natur, freien Lauf zu lassen.

Im Jahr 2023 eröffnete Charlotte einen außergewöhnlichen Ausstellungsraum, « Le Pantographe », in Le Tholy.

Denis Hilt ist Bildhauer und Grafikdesigner. Sein Spatz, ein Spatz aus glasierter Terrakotta, ist ein Wahrzeichen der Mosel und Lothringens. Jeder Spatz ist ein Unikat. Denis Hilt bietet uns durch die naive und poetische Darstellung dieses kleinen Sperlings ein Spiegelbild der menschlichen Gesellschaft.

Ariane Lepilliet arbeitet seit etwa zehn Jahren im Bereich der Erhaltung und Aufwertung des schriftlichen und grafischen Erbes. In diesem Rahmen kam sie dazu, sich für alte fotografische Verfahren zu interessieren und sie dann selbst anzuwenden.

Seit mehreren Jahren verwendet sie die Cyanotypie-Technik, um fotografische Abzüge in Preußisch Blau auf neutralem Kunstdruckpapier aus 100% Baumwolle anzufertigen. Ihre Motive sind von ihren Reisen und dem architektonischen Erbe im Allgemeinen inspiriert. Mit einem antiken Aussehen und einer druckgrafikähnlichen Wiedergabe ist jeder Abzug ein Unikat.

Jeanne Picq ließ sich an der École Estienne in der Technik der Radierung ausbilden, bevor sie in verschiedenen Ateliers in Paris und später in Bordeaux praktizierte. 2015 eröffnete sie ihr eigenes Atelier mit Boutique in Nancy.

Ihr Universum ist voller tierischer und pflanzlicher Natur, dem Himmel oder den Wurzeln zugewandt, aber immer in einer fröhlichen und zarten Farbkomposition, die zum Träumen einlädt.

Sehr inspiriert auch von Kindheitserinnerungen, die sie durch ihre eigenen Kinder wieder aufleben lässt, sind ihre Radierungen von kleinen verspielten oder sanft verträumten Figuren bevölkert.

Ihre bevorzugte Technik ist die Radierung, aber sie fertigt auch Linolschnitte an und mischt oft beides, wenn sie nicht gerade kleine Ausschnitte aus gemustertem Papier hinzufügt.

Stéphanie Robert, die sich für das Lebendige begeistert und neugierig auf die Natur ist, hat eine wissenschaftliche Ausbildung. Sie hat Biologie, Ökologie und Umweltwissenschaften studiert und sich anschließend mit Wissenschaftskommunikation befasst.

Sie ist seit ihrem 20. Lebensjahr von den Fotogrammen der Surrealisten fasziniert und fühlt sich von der experimentellen und materiellen Seite des Verfahrens, den Manipulationen und Experimenten in der Dunkelkammer und den erstaunlichen Formen des Lebens angezogen.

Für Chantal Toussaint ist « das Modellieren von Ton ein Moment der Unterbrechung, in dem der Geist entweicht. Dabei vermischen sich Bilder und vielfältige Erinnerungen an Gegenstände, Landschaften, Lektüre usw. Erinnerungswürdige Elemente, die sich in imaginären Familien organisieren und sich unter der Hand kristallisieren. Das Atelier wird zum Labor für poetische Forschung, zum intimen Kabinett der Neugier ».

