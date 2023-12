Nuit des conservatoires 12 Place Denis Poisson Pithiviers Catégories d’Évènement: Loiret

La Nuit des conservatoires est un évènement annuel initié il y a 10 ans par le SPeDiC (Syndicat des Personnels

de Direction des Conservatoires). Cette soirée se déroulera partout en France, sous forme de spectacles gratuits et/ou d’ateliers suivant les villes participantes.

Le thème de cette année, Sur le fil d’Ariane, est une invitation à découvrir la richesse et le dynamisme du conservatoire de Pithiviers. EUR.

