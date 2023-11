Journée de Noël solidaire 12 Place de Verdun Beautiran, 16 décembre 2023, Beautiran.

Beautiran,Gironde

La municipalité organise une Journée de Noël solidaire le 16 décembre !

Au programme de la journée :

– À 11h, Beauti’ciné salle Gilles Pezat, avec conte de Noël (à partir de 3 ans).

– De 11h à 17h, Marché de Noël Place de Verdun en face de la mairie. Ce marché permettra à chacun de faire des emplettes avec la possibilité de faire des dons, d’aider des associations caritatives ou de rapporter au conseil municipal des jeunes une boite contenant des cadeaux.

Exposants de couture, fleurs, dessin, bijoux, vin, jardin etc.

Foodtruck, vin chaud, crêpes, brioches, hamburgers…

– À 20h Concert de Noël gratuit à l’église du groupe Gospel sur Garonne. Ce groupe est composé de choristes adultes amateurs accompagnés par des chefs de cœurs et musiciens professionnels ou contemporain issus des Etats-Unis ou de pays du continent Africain..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

12 Place de Verdun

Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The municipality is organizing a Christmas Day of Solidarity on December 16!

On the program for the day:

– At 11 a.m., Beauti’ciné in Salle Gilles Pezat, with a Christmas story (ages 3 and up).

– 11 a.m. to 5 p.m.: Christmas market on Place de Verdun, opposite the town hall. This market will give everyone the chance to shop, make donations, help charities or take home a box containing gifts for the municipal youth council.

Sewing, flower, drawing, jewelry, wine, garden and other exhibitors.

Foodtruck, mulled wine, crêpes, brioches, hamburgers…

– 8pm Free Christmas concert at the church by Gospel sur Garonne. This group is made up of adult amateur singers accompanied by professional or contemporary choirmasters and musicians from the USA and Africa.

El Ayuntamiento organiza el 16 de diciembre una jornada solidaria de Navidad

En el programa de la jornada:

– A las 11 h, Beauti’ciné en la Sala Gilles Pezat, con un cuento de Navidad (para niños a partir de 3 años).

– De 11.00 a 17.00 h, mercado navideño en la plaza de Verdun, frente al ayuntamiento. Este mercado ofrece a los compradores la posibilidad de hacer donativos, ayudar a asociaciones caritativas o llevar una caja de regalos a casa para el consejo local de la juventud.

Expositores de costura, flores, dibujo, bisutería, vino, jardinería, etc.

Foodtruck, vino caliente, crepes, brioches, hamburguesas…

– 20.00 h Concierto de Navidad gratuito en la iglesia a cargo de Gospel sur Garonne. Este grupo está formado por cantantes aficionados adultos acompañados por directores de coro y músicos profesionales o contemporáneos procedentes de Estados Unidos y África.

Die Stadtverwaltung organisiert am 16. Dezember einen solidarischen Weihnachtstag!

Auf dem Programm des Tages stehen :

– Um 11 Uhr, Beauti’ciné salle Gilles Pezat, mit Weihnachtsmärchen (ab 3 Jahren).

– Von 11 bis 17 Uhr, Weihnachtsmarkt auf der Place de Verdun gegenüber dem Rathaus. Auf diesem Markt kann jeder einkaufen und dabei Spenden machen, karitativen Organisationen helfen oder dem Jugendgemeinderat eine Schachtel mit Geschenken zurückbringen.

Aussteller aus den Bereichen Nähen, Blumen, Zeichnen, Schmuck, Wein, Garten usw.

Foodtruck, Glühwein, Crêpes, Brioches, Hamburger…

– Um 20 Uhr Kostenloses Weihnachtskonzert in der Kirche der Gruppe Gospel sur Garonne. Diese Gruppe besteht aus erwachsenen Amateurchorsängern, die von professionellen oder zeitgenössischen Chorleitern und Musikern aus den USA oder Ländern des afrikanischen Kontinents begleitet werden.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Montesquieu