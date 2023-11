Bulles musicales 12 Place de Verdun Beautiran, 25 novembre 2023, Beautiran.

Beautiran,Gironde

La Communauté de Communes de Montesquieu s’associe au Krakatoa et propose une expérience musicale à destination du jeune public, au sein du réseau des bibliothèques du territoire.

Une bulle musicale, le « spectacle Juni », sera ainsi présentée le 25 novembre, à 10 h 30 et à 11 h 30, à la bibliothèque municipale de Beautiran.

Les bulles musicales sont des petits concerts acoustiques, au format adapté pour les tout-petits (enfants jusqu’à 5 ans), à découvrir et à vivre entre petits et grands.

Ces rencontres musicales acoustiques, en petite jauge et en très grande proximité, sont des temps de partage, de découverte et de dialogue autour de la musique et de la création..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

12 Place de Verdun Bibliothèque municipale

Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Communauté de Communes de Montesquieu has teamed up with Krakatoa to offer a musical experience for young audiences within the local library network.

A musical bubble, the « Juni show », will be presented on November 25, at 10:30 and 11:30 am, at the Beautiran municipal library.

Musical bubbles are small acoustic concerts, in a format adapted for toddlers (children up to 5 years old), to be discovered and experienced by young and old alike.

These small-scale acoustic musical encounters are a time for sharing, discovery and dialogue around music and creation.

La Communauté de Communes de Montesquieu se une a Krakatoa para ofrecer una experiencia musical al público joven de la red de bibliotecas locales.

Una burbuja musical, el « Juni show », se presentará el 25 de noviembre, a las 10h30 y 11h30, en la biblioteca municipal de Beautiran.

Las burbujas musicales son pequeños conciertos acústicos en un formato adecuado para los más pequeños (niños de hasta 5 años), para ser descubiertos y experimentados por grandes y pequeños.

Estos encuentros musicales acústicos, con un público reducido y de proximidad, son un momento para compartir, descubrir y dialogar en torno a la música y la creatividad.

Die Communauté de Communes de Montesquieu arbeitet mit dem Krakatau zusammen und bietet im Rahmen des Bibliotheksnetzes der Region ein musikalisches Erlebnis für ein junges Publikum an.

Am 25. November um 10.30 Uhr und um 11.30 Uhr wird in der Gemeindebibliothek Beautiran eine musikalische Blase, das « Juni-Spektakel », aufgeführt.

Musikalische Blasen sind kleine akustische Konzerte in einem für Kleinkinder (Kinder bis 5 Jahre) angepassten Format, die von Groß und Klein entdeckt und erlebt werden können.

Diese akustischen musikalischen Begegnungen in kleiner Größe und sehr großer Nähe sind Zeiten des Teilens, der Entdeckung und des Dialogs rund um die Musik und das kreative Schaffen.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT Montesquieu