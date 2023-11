Dictée dessinée 12 Place de Verdun Beautiran, 15 novembre 2023, Beautiran.

Beautiran,Gironde

La bibliothèque et la Villa Valmont proposent une activité originale : défier l’illustratrice Violette Pasques sur une dictée dessinée !

Le principe est le suivant : la bibliothécaire a choisi, au préalable, trois images tirées de livres de la bibliothèque et les décrit à voix haute.

À vous de dessiner d’après leur description. L’objectif n’est pas de dessiner parfaitement l’œuvre, tous les détails ne sont volontairement pas décrits pour laisser une place à l’imagination. Chacun se fait une représentation mentale de l’image, et celle-ci ne correspond pas toujours à la réalité de l’œuvre.

Et pour corser le défi, l’illustratrice Violette Pasques, accueillie en novembre en résidence artistique à la Villa Valmont à Lormont, se prêtera au jeu aux côtés des participant(e)s.

À l’issue de la dictée, tout le monde pourra découvrir les dessins et les comparer à l’image originelle !.

2023-11-15 fin : 2023-11-15 . .

12 Place de Verdun Bibliothèque municipale

Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The library and Villa Valmont are proposing an original activity: challenge illustrator Violette Pasques to a drawn dictation!

The principle is as follows: the librarian has previously chosen three images from books in the library and describes them aloud.

It’s up to you to draw according to their description. The aim is not to draw the work perfectly, and all details are deliberately not described, to leave room for the imagination. Everyone has a mental representation of the image, and this does not always correspond to the reality of the work.

And to spice up the challenge, illustrator Violette Pasques, who will be taking up an artistic residency at Villa Valmont in Lormont in November, will join in the fun.

At the end of the dictation, everyone will be able to discover the drawings and compare them with the original image!

La biblioteca y la Villa Valmont proponen una actividad original: ¡retar a la ilustradora Violette Pasques a un dictado cómico!

La idea es la siguiente: la bibliotecaria ha elegido previamente tres imágenes de libros de la biblioteca y las describe en voz alta.

Te toca a ti dibujar basándote en su descripción. El objetivo no es dibujar la obra a la perfección, y deliberadamente no se describen todos los detalles para dejar espacio a la imaginación. Cada uno tiene una representación mental de la imagen, y ésta no siempre se corresponde con la realidad de la obra.

Y para animar el desafío, la ilustradora Violette Pasques, que en noviembre realizará una residencia artística en la Villa Valmont de Lormont, se unirá a la diversión.

Al final del dictado, todos podrán ver los dibujos y compararlos con la imagen original

Die Bibliothek und die Villa Valmont bieten eine originelle Aktivität an: Fordern Sie die Illustratorin Violette Pasques zu einem gezeichneten Diktat heraus!

Das Prinzip ist wie folgt: Die Bibliothekarin hat im Vorfeld drei Bilder aus Büchern der Bibliothek ausgewählt und beschreibt sie laut.

Nun ist es an Ihnen, nach der Beschreibung zu zeichnen. Das Ziel ist es nicht, das Werk perfekt zu zeichnen, es werden bewusst nicht alle Details beschrieben, um der Fantasie Raum zu geben. Jeder hat eine eigene Vorstellung von dem Bild, und diese entspricht nicht immer der Realität des Werkes.

Um die Herausforderung noch zu steigern, wird die Illustratorin Violette Pasques, die im November in der Villa Valmont in Lormont wohnt, mit den Teilnehmern zusammen das Spiel spielen.

Am Ende des Diktats kann jeder die Zeichnungen sehen und sie mit dem Originalbild vergleichen!

Mise à jour le 2023-11-09 par OT Montesquieu