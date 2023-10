Moulins Express – Spécial Halloween 12 place de l’Hôtel de Ville Moulins, 28 octobre 2023, Moulins.

Moulins,Allier

Venez (re)découvrir Moulins en menant votre enquête en famille, entre amis ou collègues !

En équipe, votre mission : trouver des lieux mystères, relever des défis et résoudre des énigmes !.

2023-10-28 fin : 2023-10-31 . EUR.

12 place de l’Hôtel de Ville

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and (re)discover Moulins as you investigate with family, friends or colleagues!

As a team, your mission: find mysterious places, take on challenges and solve enigmas!

Venga a (re)descubrir Moulins realizando una investigación con su familia, amigos o colegas

Trabajando en equipo, su misión es encontrar lugares misteriosos, enfrentarse a desafíos y resolver enigmas

Entdecken Sie Moulins (wieder), indem Sie mit Ihrer Familie, Ihren Freunden oder Kollegen ermitteln!

Im Team ist es Ihre Aufgabe, geheimnisvolle Orte zu finden, Herausforderungen anzunehmen und Rätsel zu lösen!

