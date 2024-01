VISITE GUIDÉE « PASSÉ MINIER ET CHAUFOURNIER DE MONTJEAN-SUR-LOIRE » AVEC HELENE GUÉGNARD 12 Place de l’Église Mauges-sur-Loire, jeudi 8 février 2024.

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-08 14:00:00

fin : 2024-02-08 16:00:00

Suivez Hélène pour une visite de Montjean-sur-Loire, village des bords de Loire à l’histoire fluviale et industrielle passionnante entre Angers et Ancenis.

Venez découvrir le passé minier et chaufournier de Montjean-sur-Loire avec Hélène Guégnard, guide accompagnatrice.

2 heures de déambulation depuis les coteaux jusqu’aux bords de Loire.

Visite proposée le 2ème jeudi de chaque mois, à 14h00, devant l’église de Montjean-sur-Loire.

Tarif : 10€ par personne (4 personnes minimum).

Réservation obligatoire par téléphone au 06 70 60 85 46, la semaine précédente.

Programme sur mesure pour les groupes, la visite peut s’envisager un autre jour.

12 Place de l’Église Eglise Saint Symphorien

Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Mise à jour le 2024-01-04