VISITE GUIDÉE DE MONTJEAN-SUR-LOIRE AVEC HELENE GUEGNARD 12 Place de l’Église Mauges-sur-Loire, 25 octobre 2023, Mauges-sur-Loire.

Mauges-sur-Loire,Maine-et-Loire

Suivez Hélène pour une visite de Montjean-sur-Loire, village des bords de Loire à l’histoire fluviale et industrielle passionnante entre Angers et Ancenis..

2023-10-25 fin : 2023-10-25 16:00:00. EUR.

12 Place de l’Église Eglise Saint Symphorien

Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Follow Hélène for a visit of Montjean-sur-Loire, a village on the banks of the Loire with a fascinating river and industrial history between Angers and Ancenis.

Siga a Hélène para visitar Montjean-sur-Loire, un pueblo a orillas del Loira con una fascinante historia fluvial e industrial entre Angers y Ancenis.

Folgen Sie Hélène auf einem Rundgang durch Montjean-sur-Loire, einem Dorf am Ufer der Loire mit einer spannenden Fluss- und Industriegeschichte zwischen Angers und Ancenis.

