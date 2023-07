Partir en livre – Balade contée 12 Place de l’Église Isle-Saint-Georges, 6 juillet 2023, Isle-Saint-Georges.

Isle-Saint-Georges,Gironde

À l’heure du conte, une balade sur la place du village sera proposée aux enfants.

À chaque halte, une ou deux histoires, des chants,… et bien sûr le pot de l’amitié offert par la Mairie d’Isle Saint-Georges.

Une belle manière de finir l’année scolaire !.

12 Place de l’Église Bibliothèque de Isle Saint-Georges

Isle-Saint-Georges 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine



At story time, children will be offered a stroll around the village square.

At each stop, one or two stories will be told, songs will be sung… and, of course, the Mairie d’Isle Saint-Georges will offer a welcome drink.

A great way to end the school year!

A la hora del cuento, se invitará a los niños a pasear por la plaza del pueblo.

En cada parada se contarán uno o dos cuentos, se cantarán canciones… y, por supuesto, la Mairie d’Isle Saint-Georges ofrecerá una bebida amistosa.

Una buena manera de terminar el año escolar

Zur Märchenstunde wird den Kindern ein Spaziergang über den Dorfplatz angeboten.

Bei jedem Halt gibt es eine oder zwei Geschichten, Gesang,… und natürlich einen vom Rathaus von Isle Saint-Georges spendierten Freundschaftsumtrunk.

Eine schöne Art, das Schuljahr zu beenden!

