Le gîte pèlerins du Bastet 12 Place de la Résistance Oloron-Sainte-Marie, 16 septembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Visite et échange avec l’association Arlolojac.

Découvrez l’historique du relais du Bastet – anciennement maison Lassalle – devenu un lieu d’accueil des pèlerins de Saint-Jacques..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 15:30:00. EUR.

12 Place de la Résistance Gîte pélerins du Bastet

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Visit and chat with the Arlolojac association.

Discover the history of the Relais du Bastet – formerly Maison Lassalle – which has become a place of welcome for pilgrims on their way to Santiago de Compostela.

Visita y charla con la asociación Arlolojac.

Descubra la historia del Relais du Bastet -antigua Maison Lassalle-, que se ha convertido en un lugar de acogida para los peregrinos en su camino a Santiago de Compostela.

Besichtigung und Austausch mit dem Verein Arlolojac.

Entdecken Sie die Geschichte des Relais du Bastet – ehemals Haus Lassalle -, das zu einer Anlaufstelle für Jakobspilger wurde.

