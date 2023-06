La Table du Renard Bleu fête l’agriculture et l’alimentation locale 12 place de la Mairie Latresne, 16 juin 2023, Latresne.

Latresne,Gironde

Dans le cadre de la Fête de l’Agriculture et de l’Alimentation, venez découvrir la cuisine bio, locale et de saison de La Table du Renard Bleu.

Le vendredi soir, vous pourrez assister à un concert des Scopitones et déguster des tapas..

2023-06-16 à ; fin : 2023-06-16 16:30:00. EUR.

12 place de la Mairie

Latresne 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine



As part of the Fête de l’Agriculture et de l’Alimentation, come and discover the organic, local and seasonal cuisine of La Table du Renard Bleu.

On Friday evening, enjoy a Scopitones concert and tapas.

En el marco de la Fiesta de la Agricultura y la Alimentación, venga a descubrir la cocina ecológica, local y de temporada de La Table du Renard Bleu.

El viernes por la noche podrá disfrutar de un concierto de los Scopitones y degustar tapas.

Im Rahmen der Fête de l’Agriculture et de l’Alimentation können Sie die biologische, lokale und saisonale Küche von La Table du Renard Bleu entdecken.

Am Freitagabend können Sie ein Konzert der Scopitones besuchen und Tapas genießen.

Mise à jour le 2023-06-08 par OT de l’Entre-deux-Mers