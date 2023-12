Soirée de Noël au Domaine Kaes 12 place de la Liberté Molsheim, 21 décembre 2023, Molsheim.

Molsheim Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-21 18:00:00

fin : 2023-12-21

Dégustation de vins et de produits locaux dans le domaine viticole.

Dégustation de vins et de produits locaux dans le domaine viticole

Dégustation de vins et de produits locaux.

EUR.

12 place de la Liberté

Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-12 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig