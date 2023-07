Visite de vignoble et soirée tapas 12 Place de la Liberté Molsheim, 22 juillet 2023, Molsheim.

Molsheim,Bas-Rhin

Visite et découverte de notre vignoble bio, dégustation des vins dans leur parcelle de naissance, le tout avec un repas dans le vignoble en collaboration avec les restaurateurs et artisans locaux!,.

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . EUR.

12 Place de la Liberté

Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est



Visit and discover our organic vineyard, taste the wines in their birthplace, and enjoy a meal in the vineyard in collaboration with local restaurateurs and artisans!

Visite y descubra nuestro viñedo ecológico, deguste los vinos en su lugar de origen y disfrute de una comida en el viñedo en colaboración con restauradores y artesanos locales

Besuch und Entdeckung unseres Bio-Weinbergs, Verkostung der Weine in ihren Geburtsparzellen, das Ganze mit einem Essen im Weinberg in Zusammenarbeit mit lokalen Gastronomen und Handwerkern!

