SOIRÉE VIGNERONNE 12 Place de la Croix Hérépian, 19 octobre 2023, Hérépian.

Hérépian,Hérault

Les vins du Mas du Rouyre et les produits d’automne se rencontrent au restaurant l’Ocre Rouge pour vous proposer un moment inoubliable et atypique. Un menu spécial « Vignobles & Découvertes » sera élaboré par le chef en accord avec les vins du domaine.

Horaire : à partir de 19h30

Tarif et réservation : 04 67 95 06 93.

12 Place de la Croix

Hérépian 34600 Hérault Occitanie



Mas du Rouyre wines and autumn produce come together at the Ocre Rouge restaurant for an unforgettable and unusual experience. A special « Vignobles & Découvertes » menu will be prepared by the chef in harmony with the estate’s wines.

Schedule: from 7.30pm

Price and booking: 04 67 95 06 93

Los vinos de Mas du Rouyre y los productos de otoño se dan cita en el restaurante Ocre Rouge para vivir una experiencia inolvidable e insólita. El chef preparará un menú especial « Vignobles & Découvertes » para maridar los vinos de la finca.

Horario: a partir de las 19.30 h

Precio y reserva: 04 67 95 06 93

Die Weine des Mas du Rouyre und die Produkte des Herbstes treffen im Restaurant l’Ocre Rouge aufeinander, um Ihnen einen unvergesslichen und atypischen Moment zu bieten. Ein spezielles Menü « Vignobles & Découvertes » wird vom Küchenchef in Abstimmung mit den Weinen des Weinguts zubereitet.

Uhrzeit: ab 19.30 Uhr

Preis und Reservierung: 04 67 95 06 93

