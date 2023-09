Fêtes de la Saint-Grat 12 Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie, 18 octobre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Le comité des fêtes de la Saint-Grat revient avec leurs fêtes annuelles et n’ont pas oubliés les enfants :

Dès 10h, une animation clown se tiendra sur le parvis de la Cathédrale avec un goûter pour les enfants servie par le comité (repli en cas de pluie).

La fête foraine se tiendra également la journée avec un demi-tarif annoncé..

2023-10-18 fin : 2023-10-18 18:00:00. EUR.

12 Place de la Cathédrale Parvis de la Cathédrale

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Saint-Grat festivities committee are back with their annual festivities, and they haven’t forgotten the children:

From 10 a.m., a clown show will be held on the Cathedral forecourt, with a snack for children served by the committee (fallback in case of rain).

The funfair will also be held during the day, with half-price admission.

La comisión de fiestas de Saint-Grat vuelve con sus fiestas anuales, y no se ha olvidado de los niños:

A partir de las 10 de la mañana, tendrá lugar un espectáculo de payasos delante de la Catedral, con una merienda para los niños servida por la comisión (en caso de lluvia).

El parque de atracciones también tendrá lugar durante el día, con entrada a mitad de precio.

Das Festkomitee von Saint-Grat veranstaltet wieder sein jährliches Fest und hat dabei auch die Kinder nicht vergessen:

Ab 10 Uhr findet auf dem Vorplatz der Kathedrale eine Clownsanimation mit einem Imbiss für die Kinder statt, der vom Komitee serviert wird (Ausweichmöglichkeit bei Regen).

Der Jahrmarkt findet ebenfalls den ganzen Tag statt, mit einem angekündigten halben Preis.

Mise à jour le 2023-09-20 par Office de Tourisme du Haut-Béarn