Fêtes de la Saint-Grat 12 Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie, 15 octobre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Le comité des fêtes de la Saint-Grat revient avec leurs fêtes annuelles. Pour clôturer ce premier week-end, vous retrouverez :

A 10h30 : la messe solennelle à la Cathédrale Sainte-Marie

A 12h : l’apéritif des Samaritaines offert par le Comité au bar Saint-Honoré.

La fête foraine se tiendra également pour les plus jeunes..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 18:00:00. EUR.

The Comité des fêtes de la Saint-Grat returns with their annual festivities. To round off this first weekend, you’ll find :

10:30am: solemn mass at the Cathédrale Sainte-Marie

12pm: the Samaritan aperitif hosted by the Committee at the Bar Saint-Honoré.

There will also be a funfair for youngsters.

El Comité des fêtes de la Saint-Grat vuelve con sus fiestas anuales. Para redondear este primer fin de semana, encontrará:

A las 10.30 h: misa solemne en la catedral Sainte-Marie

A las 12.00 h: aperitivo de la Samaritaine organizado por el Comité en el Bar Saint-Honoré.

También habrá un parque de atracciones para los más pequeños.

Das Festkomitee von Saint-Grat kehrt mit seinen jährlichen Festen zurück. Zum Abschluss dieses ersten Wochenendes werden Sie wieder :

Um 10.30 Uhr: die feierliche Messe in der Kathedrale Sainte-Marie

Um 12 Uhr: der Aperitif der Samariterinnen, der vom Komitee in der Bar Saint-Honoré angeboten wird.

Für die jüngeren Besucher findet ebenfalls ein Jahrmarkt statt.

