Fêtes de la Saint-Grat 12 Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie, 13 octobre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Le comité des fêtes de la Saint-Grat revient avec leurs fêtes annuelles. Pour commencer ce premier week-end, vous retrouverez :

L’apéritif des anciens membres du comité, inscription sur Facebook ou Instagram, ou par téléphone.

La fête foraine se tiendra également..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 23:59:00. EUR.

12 Place de la Cathédrale Bar Chez Chabanne

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Comité des fêtes de la Saint-Grat returns with their annual festivities. To kick off this first weekend, you’ll find:

The apéritif for former committee members, registration on Facebook or Instagram, or by phone.

The funfair will also be held.

El Comité des fêtes de la Saint-Grat vuelve con sus fiestas anuales. Para empezar este primer fin de semana, encontrará :

El aperitivo para los antiguos miembros del comité, la inscripción en Facebook o Instagram, o por teléfono.

También se celebrará el parque de atracciones.

Das Festkomitee von Saint-Grat kehrt mit seinen jährlichen Festen zurück. Um dieses erste Wochenende zu beginnen, werden Sie wieder :

Der Aperitif der ehemaligen Mitglieder des Komitees, Anmeldung auf Facebook oder Instagram oder per Telefon.

Der Jahrmarkt findet ebenfalls statt.

Mise à jour le 2023-09-20 par Office de Tourisme du Haut-Béarn