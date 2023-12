DÉDICACE HÉLÈNE LAURIA, POUR L’AUBERGE PERCHÉE DE L’ODILON MIRABELLE 12 Place d’Armes Phalsbourg Catégories d’Évènement: Moselle

Phalsbourg DÉDICACE HÉLÈNE LAURIA, POUR L’AUBERGE PERCHÉE DE L’ODILON MIRABELLE 12 Place d’Armes Phalsbourg, 17 décembre 2023, Phalsbourg. Phalsbourg Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2023-12-17 13:30:00

fin : 2023-12-17 18:00:00 Séance de dédicaces d’Hélène Lauria, pour son livre « L’Auberge perché de l’Odilon Mirabelle ». Une plongée romancée et fantastique dans son enfance passée au cœur de l’Auberge Saint-Christophe à Vic-sur-Seille..

Séance de dédicaces d’Hélène Lauria, pour son livre « L’Auberge perché de l’Odilon Mirabelle ». Une plongée romancée et fantastique dans son enfance passée au cœur de l’Auberge Saint-Christophe à Vic-sur-Seille.Tout public 0 EUR.

12 Place d’Armes

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est

Mise à jour le 2023-12-13 par OT PAYS DE PHALSBOURG Détails Catégories d’Évènement: Moselle, Phalsbourg Autres Code postal 57370 Lieu 12 Place d'Armes Adresse 12 Place d'Armes Ville Phalsbourg Departement Moselle Lieu Ville 12 Place d'Armes Phalsbourg Latitude 48.7664728 Longitude 7.2584283 latitude longitude 48.7664728;7.2584283

12 Place d'Armes Phalsbourg Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/phalsbourg/