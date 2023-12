PRÉSENTATION DU LIVRE TOUT CUISINER AU JARDIN (PASCAL GARBE) 12 Place d’Armes Phalsbourg, 16 décembre 2023, Phalsbourg.

Phalsbourg Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2023-12-16 14:30:00

fin : 2023-12-16

Pascal Garbe, jardinier de renom, accompagne de nombreux chefs dans la découverte des saveurs du jardin. Il propose 45 recettes simples et raffinées à base de produits frais de saison. Sa passion pour la cuisine et le jardinage l’ont amené à devenir un « jardinier-cuisiner » qui utilise les herbes, les épices et les fleurs de son jardin pour créer ses plats. Ses recettes mettent en valeur le goût délicieux de plantes cultivées couramment et souvent négligées.Tout public

0 EUR.

12 Place d’Armes

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est



Mise à jour le 2023-12-13 par OT PAYS DE PHALSBOURG