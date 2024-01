Hommage à Jacqueline Challet-Haas 12 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts, dimanche 14 janvier 2024.

Villers-Cotterêts Aisne

Une écriture la danse

Professeure de danse et spécialiste internationalement reconnue de la cinétographie Laban (écriture du mouvement), chercheuse, Jacqueline Challet-Haas (1934-2022) a exploré toutes les facettes du système de notation Laban pour le développer comme outil d’analyse et de création à destination des chorégraphes, danseurs et pédagogues.

Pour cet hommage nous avons choisi de projeter un documentaire sur Écrire le mouvement, conception et direction artistique : Julie Charrier avec la participation de Noëlle Simonet et des extraits des Entretiens avec Jacqueline Challet-Haas réalisés par Laurent Sébillotte au CND.

Nous serions ravies que vous puissiez assister à cet hommage réalisé avec le concours du cinéma Les Clubs à Villers-Cotterêts.

Entrée libre sur réservation.

Emmanuelle Beauvois, L’École du mouvement, Tel : 06.38.88.95.88

Florence Paul, Pas à Pas, Tel : 06.31.26.40.87

Cinéma Les Clubs, 12 place Aristide Briant (face à la Cité internationale de la langue française), 02600 Villers-Cotterêts.

12 Place Aristide Briand

Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France



