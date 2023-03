12 minutes THEATRE MONTMARTRE GALABRU, 25 avril 2023, PARIS.

12 minutes THEATRE MONTMARTRE GALABRU. Un spectacle à la date du 2023-04-25 à 19:30 (2023-03-07 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Les Jeux Olympiques de Paris s’approchent et Anne-Louise vit ce moment en manière chaotique : un appel téléphonique annonce qu’elle a été tiré au sort pour amener la flamme olympique à Paris. Mais elle n’a jamais eu une grande relation avec le sport, même si elle a essayé de nombreuses disciplines, mais sans grands résultats. Et alors qu’elle se prépare à affronter cette grande opportunité qui s’est présentée, elle découvre par hasard l’histoire de sept jeunes nageurs italiens, 4 garçons et 3 filles, qui se préparaient pour les Jeux Olympiques de Mexico et leur avion est tombé dans le ciel de Brême, en Allemagne, pour un retard de 12 minutes qui les a fait manquer la correspondance. Que sont 12 minutes dans nos vies ? 12 minutes

THEATRE MONTMARTRE GALABRU PARIS 4 RUE DE L’ARMÉE D’ORIENT Paris

