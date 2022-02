12 mai: Fondue géante pour soutenir ATLETICAGENEVE, le meeting international d’athlétisme SALLE COMMUNALE DE PLAINPALAIS Genève Catégorie d’évènement: Genève

SALLE COMMUNALE DE PLAINPALAIS, le jeudi 12 mai à 18:30

Réservez, dès à présent, votre table pour la soirée de soutien à ATLETICAGENEVE, du jeudi 12 mai 2022 Tarifs: table pour 6 personnes CHF 420.- place individuelle CHF 70.- Thés et cafés offerts pour tous. Votre réservation sera confirmée une fois votre payement effectué. ​ PROGRAMME 18h00 ouverture des portes 19h45 messages de bienvenue & présentation 20h00 repas 21h45 dessert 22h15 tombola

En vue de l’organisation d’ATLETICAGENEVE, un dîner de soutien est organisé le 12 mai à la salle communale de Plainpalais SALLE COMMUNALE DE PLAINPALAIS Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève Plainpalais

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu SALLE COMMUNALE DE PLAINPALAIS Adresse Rue de Carouge 52, 1205 Genève Ville Genève lieuville SALLE COMMUNALE DE PLAINPALAIS Genève

